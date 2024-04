Aantal mkb-bedrijven gestegen tot meer dan 1,5 miljoen

Het aantal midden- en kleinbedrijven in Nederland is begin dit jaar gestegen tot meer dan 1,5 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna 70 procent meer dan tien jaar geleden.

De stijging is volgens het CBS vooral te danken aan de toename van het aantal zzp’ers in het afgelopen decennium. In 2024 zijn dat er zo’n 1,3 miljoen, bijna twee keer zoveel als in 2014. Vooral het aantal zelfstandige taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en bezorgers is flink gestegen en is in tien jaar drie keer zo groot geworden. In de bouw is het aantal zzp’ers verdubbeld.

Relatief gezien kwamen de meeste mkb-bedrijven erbij in de uitgeverijen van software. Deze branche telt in 2024 ruim driehonderd bedrijven, zes keer zoveel als tien jaar eerder.

In enkele sectoren ziet het CBS juist minder midden- en kleinbedrijven. Vergeleken met 2014 zijn er nu bijvoorbeeld 28 procent minder mkb-ondernemingen met een tankstation. Het aantal midden- en kleinbedrijven met een drukkerij of een café is een vijfde minder geworden.

Regelmatig klinkt kritiek op bedrijven die mensen in dienst nemen als zzp’er. Vakbond FNV spande rechtszaken aan tegen Uber en Deliveroo omdat de bedrijven mensen als zelfstandigen in dienst namen. FNV betoogde dat zij werknemers zijn die onder een cao moeten vallen. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar november dat bezorgers van Deliveroo, dat inmiddels niet meer actief is in Nederland, onder een cao vallen.