Belastingkorting op elektrische auto’s langzamer afgeschaft

De korting op de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto’s wordt langzamer afgebouwd dan eerder de bedoeling was. Dat stelt het demissionaire kabinet voor in de voorjaarsnota, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Bezitters van elektrische auto’s hoeven dan volgend jaar nog steeds geen wegenbelasting te betalen. Het oorspronkelijke plan was dat ze dan al 25 procent aan wegenbelasting zouden gaan betalen waarna het voordeel een jaar later helemaal zou verdwijnen. Dat wil het kabinet over een paar jaar gaan uitsmeren.

In de nieuwe plannen staat dat eigenaren van volledig elektrische auto’s in 2026 60 procent wegenbelasting gaan betalen. Dat percentage stijgt dan in 2029 naar 65 procent en in 2031 verdwijnt het voordeel dan helemaal. Om het plan te bekostigen verdwijnt vanaf volgend jaar de korting op de wegenbelasting voor hybride auto’s die zowel op brandstof als elektrisch kunnen rijden. Voor deze wagens betalen eigenaren nu nog maar de helft aan wegenbelasting.

De verkoop van elektrische auto’s is steeds gestimuleerd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar omdat ze geen wegenbelasting betalen dalen de inkomsten van de overheid. Daarom besloot het kabinet een eind te maken aan het voordeel. Omdat elektrische auto’s zwaarder zijn, moet er meer wegenbelasting over worden betaald.