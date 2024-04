De Hoop over racistische opmerking Vandaag Inside: ‘flauwekul’

“Om heel eerlijk te zijn heb ik niet zoveel tijd en zin in deze flauwekul.” Zo reageert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop in het Fries woensdag op de racistische opmerking van televisiecommentator Johan Derksen in Vandaag Inside (VI). “Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, aldus Derksen. “Ik ben toch ook geen Surinamer?”

Wat Derksen betreft, heeft De Hoop geen recht om over de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren. “Nou Johan, ik ben Fries”, zegt De Hoop in een video op X. “Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opgevoed door twee Friese ouders, waar ik kaatste, voetbalde, trekker reed, schaatste, molk en stront schepte. Want ook de minder leuke klusjes horen erbij op een Friese boerderij.”

De Hoop krijgt op X bijval uit het demissionaire kabinet. “Precies Habtamu”, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). D66-leider Rob Jetten: “Terecht veel boze reacties op deze ‘grap’. Puur racisme op nationale tv.”

“Schaamteloos”, noemt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) de opmerkingen van Derksen. “Het soort alledaags racisme waar te veel mensen alle dagen mee geconfronteerd worden. Daar zullen we ons dus ook alle dagen tegen uit moeten spreken. Niet normaal maken wat niet normaal is.”

Ook collega-Kamerleden als André Flach (SGP), Caspar Veldkamp (NSC), Silvio Erkens (VVD) en een reeks fractiegenoten van GroenLinks-PvdA spreken via X steun uit voor De Hoop. Jesse Klaver: “Dit soort racisme is vergif voor onze samenleving. En Hab, de manier waarop jij hiermee omgaat is groots.”