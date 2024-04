Financiën maken deze formatie lastiger, zeggen informateurs

De financiën maken deze formatieperiode lastiger dan vorige keren, zeggen de informateurs. “Want geld is niet meer gratis”, zegt één van de twee, Richard van Zwol. Dat terwijl de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB onderwerpen belangrijk vinden waar juist een prijskaartje aan zit, zoals bestaanszekerheid, koopkracht en de woningbouw.

De vorige twee kabinetten kwamen volgens Van Zwol onder veel gunstigere financiële omstandigheden tot stand. Er was toen voldoende geld beschikbaar in de staatskas om politieke verschillen tussen de onderhandelende partijen te overbruggen.

De informateurs herkennen zich niet in de typering dat de onderhandelingen momenteel “stroef” verlopen, zoals meerdere media optekenen uit anonieme bronnen. Wel zijn er dus meer “financiële dilemma’s”. De partijen voelen allemaal die verantwoordelijkheid, zegt Van Zwol. Maar er is nog geen overeenstemming over de financiële kaders waarbinnen het nieuwe kabinet moet blijven.

Ook op andere terreinen zijn er nog geen grote beslissingen genomen, zeggen de informateurs. Zij benadrukken opnieuw dat zij “de hele puzzel” willen leggen. Daarbij liggen zij volgens Van Zwol “op schema”. Hij en Elbert Dijkgraaf hebben van de Tweede Kamer acht weken de tijd gekregen, waarvan deze week de derde is. Wel herhaalde Van Zwol dat die termijn “eerder aan de korte dan de lange kant” is.

De onderhandelaars spraken de informateurs afgelopen dagen één-op-één en werden woensdag plots bij elkaar geroepen voor een gezamenlijk gesprek. “Dat je dan op het eind van de serie even met elkaar kijkt ‘waar staan we?” dat lijkt me niet meer dan normaal”, zegt Van Zwol daarover.