Jetten zoekt mee naar oplossing problemen warmtenet in Amsterdam

Demissionair energieminister Rob Jetten gaat zich bemoeien met de problemen die in Amsterdam zijn ontstaan met het warmtenet. De duizenden huishoudens in enkele wijken die zijn aangesloten op het warmtenet hebben nu veel hogere energiekosten dan toen ze nog op het gasnet zaten. De afspraak vooraf was juist dat dit niet zou gebeuren, maar overleg hierover tussen energiebedrijf Vattenfal, de woningcorporaties en de gemeente heeft niets opgeleverd. Jetten gaat snel met de drie partijen praten om samen tot een oplossing te komen, zegde hij de Tweede Kamer toe.

Jetten zei dat hij “met verbazing heeft gekeken” naar de perikelen in Amsterdam. Hij erkende dat het “daar niet goed is gegaan” terwijl er in zijn ogen “een prima akkoord lag”. Er was 10 tot 15 miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat de ongeveer 8000 betrokken huishoudens niet meer geld kwijt zouden zijn voor hun energie. Maar Vattenfall heeft de tarieven onlangs fors verhoogd. De minister gaat praten met de drie partijen, omdat zij “hun nek hebben uitgestoken” in de overgang van het gasnet naar een warmtenet.

Daarnaast wil Jetten in gesprek met de koepel voor corporaties Aedes, de gemeenten (VNG) en de warmtebedrijven. Hij benadrukte dat het nodig is om “maximaal” inzicht te krijgen in de kosten en dat warmtebedrijven dus inzage moeten geven in hun boeken. Uiterlijk eind mei wil hij de Kamer inlichten over de uitkomsten van de gesprekken.

De hele Kamer toonde zich in een debat bezorgd over hogere kosten voor burgers door het warmtenet. Projecten hiermee worden nu vooral uitgerold in wijken met veel sociale huurwoningen, omdat hier vaak veel huizen op een beperkte oppervlakte staan. GroenLinks-PvdA en NSC hebben een motie ingediend om getroffen mensen nog dit jaar te compenseren. Ze vinden het voorstel van het kabinet om huishoudens in 2025 tegemoet te komen, te laat. Het is niet duidelijk of de motie genoeg steun krijgt. Jetten heeft het voorstel ontraden, omdat hij niet vooruit wil lopen op de gesprekken die hij gaat voeren. De bewindsman wil niet dat het Rijk alles maar oplost en andere partijen dan achterover gaan leunen.

Vanwege de problemen is de PVV fel tegen een wetsvoorstel om gemeenten mogelijkheden te geven om wijken van het gas af te halen. BBB is ook huiverig en ziet liever uitstel van de wet omdat nog niet alles duidelijk is in de hele energietransitie. Een meerderheid lijkt voor, ook al zijn er kanttekeningen.