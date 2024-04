Jongen (14) opgepakt om mogelijke aanslag bij huis loodgieter

Een 14-jarige jongen is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt op de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen, vlak bij het huis van de loodgieter die vaak doelwit van aanslagen is geweest. De jongen had goederen bij zich die worden gebruikt bij het plegen van aanslagen, meldt de politie woensdagmiddag. Om wat voor goederen het precies gaat, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De verdachte jongen komt uit Leidschendam en zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie onderzoekt of er een verband is met eerdere explosies in diezelfde straat. De woning van de loodgieter is eind maart op last van burgemeester Bert Wijbenga voor de derde keer gesloten. De man die getrouwd is en twee kinderen heeft is al meer dan tien keer doelwit geweest van aanslagen. Zelf zei hij eerder niet te weten waarom hij het doelwit is.

Vorige week vrijdag hield de politie nog een 15-jarige Rotterdammer en 16-jarige jongen uit Krimpen aan den IJssel aan bij het huis. Ook zij hadden spullen bij zich die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen.