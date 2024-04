Kwart bevolking heeft problemen met ontlasting

Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) heeft problemen met de ontlasting, meldt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) woensdag, op Nationale Poepdag, op basis van eigen onderzoek. Daaraan deden 54.000 mensen mee, van wie 17 procent regelmatig diarree blijkt te hebben en 6 procent veelvuldig verstopping. Iets meer dan een vijfde (21 procent) noemde de eigen stoelgang perfect.

Met name waterige of dunne ontlasting veroorzaakt problemen, zegt MLDS-directeur Mariël Croon. “Dunne ontlasting kan sociaal belemmerend zijn, doordat mensen altijd een wc in de buurt moeten hebben. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is, en dat er meer wc’s zijn in de openbare ruimte.”

Verstopping komt vaak door een tekort aan vezels of vocht. “Negen op de tien Nederlanders eten te weinig vezels”, weet de MLDS. Ze zouden er dus goed aan doen om vezelrijke voeding tot zich te nemen als volkorenproducten, bonen, groenten en vruchten.

De MLDS roept op Nationale Poepdag mensen op om vaker achterom te kijken op de wc. “Dat geeft informatie over de gezondheid van je spijsvertering.” Problemen ermee moet je gewoon bespreken met de dokter en je moet je er niet voor schamen, vindt de MLDS.