Omroepen: sterke publieke omroep hoort in een democratie

Twaalf publieke omroepen vragen politici om “zorgvuldige plannen” voor de toekomst van de NPO. Een “sterke publieke omroep hoort in een democratie”, schrijven AVROTROS, BNNVARA, EO, Human, KRO-NCRV, NOS, NTR, PowNed, VPRO, Zwart, Omroep MAX en WNL in een gezamenlijk opiniestuk in het AD.

De omroepen erkennen dat “modernisering” nodig is, maar volgens hen is “de vraag” hoe snel, schrijven ze vooruitlopend op de gesprekken van de formerende partijen over bezuinigingen bij de NPO. “Een zender eraf, bezuinigingen van miljoenen euro’s. Het zijn forse maatregelen, terwijl een sterke publieke omroep, zeker nu, in tijden van polarisatie en misinformatie, van groot belang is.”

De publieke omroep moet worden “hervormd”, maar dat gaat volgens de omroepen niet over één nacht ijs. “Wij doen daarom een klemmend beroep op de formerende partijen om zorgvuldig te moderniseren, op een wijze die een duurzame informatievoorziening voor de komende generaties garandeert.”

De omroepen bereiken “bijna iedereen” in Nederland. “We zijn trots op de publieke omroep en de prachtige programma’s waar zo veel Nederlanders van genieten. Programma’s die nergens anders gemaakt kunnen worden. Wat is de waarde en functie van de publieke omroep? Verhalen vertellen die ertoe doen, die verbinden en de macht controleren. Onmisbaar voor een gezonde democratie”, schrijven ze. “We hopen dus oprecht dat wij, en ook de generaties na ons, dat kunnen blijven doen.”