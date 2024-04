Racismecoördinator: beneden waardigheid te reageren op flauwekul

“Het is beneden mijn waardigheid te reageren op dit soort flauwekul.” Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh woensdag over de omstreden uitspraken van tv-analist Johan Derksen in Vandaag Inside over GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop.

Derksen zei onder meer dat De Hoop “toch geen Fries” is. “Kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”, zei de commentator in Vandaag Inside.

Baldewsingh noemt Derksen zo onbenullig dat hij hem niet de moeite waard vindt om te reageren. Ook geeft hij aan dat dit soort programma’s racisme en discriminatie normaliseren “en dit programma schittert daarin”. Dat is volgens hem ook het verdienmodel. “Nederland verdient het zich zorgen te maken over zaken die wel de aandacht verdienen.”