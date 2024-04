Rekenkamer komt met oordeel over werk aan coronavaccins

Wat heeft de overheid in 2020 en 2021 gedaan om ervoor te zorgen dat er snel vaccins tegen het toen nieuwe coronavirus zouden komen? Daar heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek naar gedaan. De uitkomsten worden woensdag gepresenteerd.

Het coronavirus werd eind februari 2020 voor het eerst in Nederland vastgesteld. Nog datzelfde jaar was er een vaccin beschikbaar. Nederland begon in januari 2021 met vaccineren, ook al was dat als laatste land in de Europese Unie.

Het is niet de eerste keer dat de Rekenkamer onderzoek doet naar het Nederlandse coronabeleid. Zo constateerde de instantie eerder “ernstige tekortkomingen” in de financiële verantwoording van het ministerie over 2020. Van de 5,1 miljard euro die werd uitgegeven aan de bestrijding van het virus, ging 2,1 miljard niet volgens de regels. Van de aangegane verplichtingen, in totaal 7,9 miljard euro, was 5,4 miljard “onrechtmatig”. Ook stelde de Rekenkamer vast dat er in de eerste maanden van de uitbraak meer coronatests uitgevoerd hadden kunnen worden.