Rutte blij met nieuwe migratieregels EU ‘na jaren werk’

Premier Mark Rutte is blij dat het Europees Parlement “na jaren werk” heeft ingestemd met nieuwe migratieregels. “Daar is het dan!”, schrijft hij op X. Landen als Polen en Hongarije zweren ondertussen dat ze zich blijven verzetten.

“Na jaren werk is er nu een definitief akkoord” over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten, aldus Rutte. “Hiermee beschermen we onze buitengrenzen en krijgen we meer grip op migratie.” De demissionair premier loopt vooruit op de definitieve goedkeuring van de lidstaten, die hun steun al eerder hadden toegezegd.

Polen en Hongarije houden vol dat ze zich niet laten dwingen om asielzoekers op te nemen of aan hun opvang mee te betalen. Die regel “zal beslist niet gaan gelden voor Polen”, stelt premier Donald Tusk.

Ruttes partijgenoot Malik Azmani en CDA’er Jeroen Lenaers, twee van de belangrijkste betrokken Europarlementariërs, zijn wel blij. “Eindelijk”, zegt Lenaers, die “jaren van stilstand” in herinnering roept. Azmani prijst zich gelukkig met “strenge regels”, die “grenzen stellen” en “alle EU-landen verplichten om hun steentje bij te dragen”. De last ligt straks volgens hem niet langer “alleen bij West-Europese landen, zoals Nederland”.