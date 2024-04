Bij het Groningse Zeerijp heeft zich donderdagochtend rond 11.10 uur een aardbeving voorgedaan. Die had een kracht van 2.1. De beving, op een diepte van 3 kilometer, is “geïnduceerd” volgens het KNMI. Dat betekent dat de beving samenhangt met de gaswinning in de regio.

Bij Zeerijp (in het noorden van de provincie) was ook op maandag 8 april al een aardbeving. Die had een kracht van 0.3.