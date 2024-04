Aboutaleb: bekerhuldiging Feyenoord definitief niet op Coolsingel

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam blijft bij zijn besluit om de huldiging van Feyenoord, mocht de club op 21 april de KNVB-beker winnen, niet op de Coolsingel te houden.

De fractie van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad is niet blij dat Feyenoord moet uitwijken naar de Binnenrotte, een plein elders in het stadscentrum. “Bij het winnen van de beker hoort natuurlijk een groot feest en een huldiging op de Coolsingel”, stelt de partij. Behalve bij GroenLinks is het besluit ook bij een deel van de supporters niet goed gevallen.

Het stadsbestuur zei vorige maand al dat er meerdere geschikte plekken in de stad voor een eerbetoon zijn. Het stadsbestuur denkt dat bij deze huldiging, op maandag 22 april, minder mensen aanwezig zijn dan bij het feest na het behaalde kampioenschap vorig jaar.

“Een bekeroverwinning van Feyenoord dient absoluut uitbundig gevierd te worden”, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb in antwoord op vragen van GroenLinks. “Het college is van mening dat dit niet alleen op het balkon van het stadhuis hoeft te zijn. Er is in breder perspectief gekeken naar het beslag van een mogelijke huldiging op de stad, de capaciteit van de hulp- en veiligheidsdiensten en de financiën in relatie tot de prijs die behaald wordt.”