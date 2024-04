Debat in teken van bezuinigingen en hervormingen publieke omroep

Bezuinigingen en hervormingen aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn inmiddels geen taboe meer, zal ook donderdag blijken tijdens het debat over media. Kamerleden beginnen ongetwijfeld over de kritische rapporten van onderzoekscommissies over grensoverschrijdend gedrag op het Mediapark (Van Rijn) en de toekomst van het publieke bestel (Van Geel). Bovendien zijn de formerende partijen PVV en VVD voorstanders van bezuinigingen en stellen ook NSC en BBB ingrijpende veranderingen voor.

Hilversum kijkt met spanning naar het debat, bleek woensdag in een opiniestuk van twaalf omroepen in het AD. “Een zender eraf, bezuinigingen van miljoenen euro’s. Het zijn forse maatregelen, terwijl een sterke publieke omroep, zeker nu, in tijden van polarisatie en misinformatie, van groot belang is”, schreven zij. De omroepen vinden modernisering “nodig”, maar waarschuwen dat het niet overhaast en onzorgvuldig moet gebeuren.

Grote besluiten zijn niet direct te verwachten tijdens het debat, aangezien de formatiegesprekken nog bezig zijn. Maar dat een nieuw kabinet onder PVV, VVD, NSC en BBB de publieke omroep niet ongemoeid zou laten, is duidelijk. Daarom houdt de omroepwereld goed in de gaten wat deze partijen laten doorschemeren over besluiten die misschien op komst zijn.

De PVV staat het scherpst in de wedstrijd: in het verkiezingsprogramma van de rechts-radicale partij staat dat de financiering van de NPO “geheel” moet worden stopgezet. De VVD denkt aan bezuinigingen van circa 400 miljoen euro. NSC heeft zich niet uitgesproken voor bezuinigingen, maar vindt wel dat het aantal televisiezenders van drie naar twee moet. BBB vindt dat de publieke omroep zich alleen bezig moet houden met onafhankelijk nieuws en culturele programma’s. Een publieke muziekzender als Radio 2 heeft volgens de partij geen toegevoegde waarde.

Demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Media) opperde vorige week om de NPO nog geen nieuwe vergunning van vijf jaar te verlenen en in plaats daarvan de bestaande ‘concessie’ twee jaar na afloop in 2026 te verlengen. Ze wil een nieuw kabinet zo de ruimte geven om veranderingen door te voeren voordat de nieuwe concessie ingaat. De formerende partijen zijn kritisch over de maatregel en betwijfelen of ze hiermee geholpen zijn.