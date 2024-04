Door lawine omgekomen Nederlanders waren 33, 35 en 60 jaar oud

De drie Nederlanders die donderdag zijn omgekomen door een lawine in Oostenrijk, waren 33, 35 en 60 jaar oud. Dat heeft de Oostenrijkse politie bekendgemaakt.

Een vierde Nederlander raakte door de lawine gewond. Deze 32-jarige persoon is met een helikopter naar een ziekenhuis in Zams gebracht, aldus de politie in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. De politie meldt ook dat deze persoon geen levensbedreigende verwondingen heeft opgelopen.

Het viertal behoorde tot een groep van zeventien Nederlanders die met vier Oostenrijkse gidsen aan het skiën waren in de gemeente Sölden. Ze waren op weg naar de Martin-Busch-Hütte, een hut in de Ötztaler Alpen op 2500 meter hoogte. Omstreeks 11.00 uur vond een lawine plaats, waardoor de vier door sneeuw bedekt werden.