‘Erasmusschutter’ mogelijk opnieuw naar Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum wil de zogenoemde Eramusschutter nog vier weken langer onderzoeken. Dat zei de officier van justitie donderdag in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam tijdens de tweede voorbereidende zitting in de zaak tegen Fouad L. (33). De verdachte woonde de zitting opnieuw niet bij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Rotterdammer van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. De schokkende gebeurtenissen voltrokken zich op 28 september vorig jaar.

Begin februari is L. geplaatst in het Pieter Baan Centrum (PBC), voor een gedragskundige observatie. Hij is er zeven weken geweest. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Het PBC verzoekt om hem nog vier weken aanvullend te onderzoeken. Het OM en zijn advocaat mogen daar later een standpunt over innemen bij de onderzoeksrechter.

L. was een geneeskundestudent. Het OM gaat ervan uit “dat het motief voornamelijk gelegen lijkt in het niet krijgen van zijn diploma en het feit dat Marlous meldingen had gedaan over verdachte bij instanties”.

De verdachte is tijdens een verhoor op 27 maart geconfronteerd met de onderzoeksresultaten. Hij beroept zich nog op zijn zwijgrecht en heeft geen vragen willen beantwoorden.

De volgende inleidende zitting is op 4 juli. Mogelijk volgt de inhoudelijke behandeling in het najaar.