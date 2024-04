Gemeenten extra alert rond dodenherdenking op 4 mei

Gemeenten zijn extra alert op mogelijke verstoringen van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De gemeente Utrecht noemt onder meer de situatie in de Gazastrook als reden waarom de stadsherdenking op het Domplein extra aandacht krijgt. De gemeente Wageningen houdt rekening met “eventuele (spontane) demonstraties. We bereiden ons hierop goed voor”, zegt een woordvoerder.

Utrecht noemt de extra aandacht “vanzelfsprekend gezien alles wat er in de wereld gebeurt”. Over mogelijke maatregelen zoals meer beveiliging wil een woordvoerster van de gemeente niks zeggen.

Wageningen, waar op 5 mei 1945 in Hotel de Wereld formeel een eind aan de bezetting kwam, neemt nog geen extra maatregelen. De gemeente zegt er “alles aan te doen om de herdenking voor iedereen veilig en vreedzaam te laten verlopen”. “We zijn ons zeer bewust van de zorgen die leven in Nederland, ook in onze stad, over een waardige herdenking op 4 mei.” Volgens de gemeente zijn er nog geen demonstraties of acties aangemeld. De gemeente “kijkt actief” naar signalen van antisemitisme en demonstraties in de aanloop naar de herdenking.

De gemeente Vught, waar SS-concentratiekamp Kamp Vught was, maakt zich geen zorgen om de aanstaande herdenking. De gemeente volgt de ontwikkelingen op nationaal en lokaal niveau “uiteraard op de voet”, om “zo nodig alsnog tijdig extra maatregelen te nemen”, schrijft een woordvoerder. Er zijn geen demonstraties aangemeld. “In het algemeen gaan we ervan uit dat iedereen, gezien de verschrikkingen die herdacht worden, het fatsoen opbrengt om dit op een gepaste wijze te laten verlopen”, schrijft de gemeente.

Andere gemeenten met grote herdenkingen, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort, melden dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De gemeenten willen nog niet zeggen of er extra maatregelen getroffen worden.

In Den Haag en Amersfoort uitten raadsleden onlangs zorgen over antisemitisme en mogelijke verstoringen van de dodenherdenking. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldde deze week dat het aantal incidenten met Jodenhaat in Nederland vorig jaar sterk is toegenomen.

Voor de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam is het Nationaal Comité 4 en 5 mei in gesprek met de lokale driehoek van politie, gemeente en Openbaar Ministerie. “Ieder jaar zijn er veel veiligheidsmaatregelen rond de Dam”, zegt een woordvoerster van het comité over mogelijke maatregelen. “Dat is niet iets nieuws, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd nemen we daarin altijd mee.”