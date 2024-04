Joran van der Sloot aangevallen in gevangenis Peru

Joran van der Sloot is gewond geraakt bij een gewelddadige vechtpartij in een Peruaanse gevangenis, waar hij een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit voor de moord op de studente Stephany Flores. Dit schrijft de Amerikaanse krant de New York Post.

De 36-jarige werd vorige week in een gemeenschappelijke ruimte van de beruchte Challapalca-gevangenis aangevallen door twee andere gevangenen. Meer gevangenen voegden zich vervolgens bij het gevecht, tot de bewakers de mannen uit elkaar haalden.

Van der Sloot liep blauwe plekken en snijwonden op. Het is onduidelijk of de mannen Van der Sloot aanvielen om een ruzie in de gevangenis, of omdat Stephany Flores de dochter was van Ricardo Flores, een populaire impresario in Peru. De Nederlander kreeg in oktober ook nog twintig jaar cel voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway, de Amerikaanse tiener die Van der Sloot in 2005 heeft vermoord.