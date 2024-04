Kant-en-klaarmaaltijden vaak ongezonder dan beweerd

Veel kant-en-klaarmaaltijden van onlineaanbieders blijken ongezonder dan beweerd. Dat meldt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. De bond onderzocht 224 bezorgmaaltijden van vijftien verschillende onlinediensten. Daarvan bleken er maar acht een gezonde maaltijd te zijn volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Een probleem zit hem volgens de onderzoekers in de hoeveelheid zout. Gemiddeld bevatten de maaltijden 3 gram zout, terwijl dit volgens de richtlijnen maximaal 2 gram zou moeten zijn. Maaltijdservice.nl is met gemiddeld 4 gram zout per maaltijd de zoutste aanbieder. Factor Meals en Goodchef voldoen als enige twee op het nippertje aan de richtlijn.

Ook schort het volgens de Consumentenbond bij veel diensten aan de hoeveelheid groente per maaltijd en de koolhydraatbron. Zo komen de maaltijden van de helft van de aanbieders gemiddeld niet aan de benodigde 150 gram groente, terwijl door de meeste diensten geclaimd wordt dat ze voldoende of zelfs veel groente gebruiken. Verder dient de aardappel in veel maaltijden als gezonde koolhydraatbron. Maar in de gevallen waar wordt gekozen voor granen, bevat het vaak witte rijst of pasta in plaats van een volkorenvariant.

Ondanks de bevindingen claimen onder meer Vers aan Tafel, Apetito, Spar Eet Smakelijk, Oh My Guts, Maaltijdservice.nl en Factor Meals op hun website rekening te houden met de richtlijnen van het Voedingscentrum. Meerdere diensten hebben nu beloofd eerlijker naar de consument te gaan communiceren over de richtlijnen.