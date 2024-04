Nederlandse student vermist in Noorwegen

De autoriteiten in Noorwegen zijn op zoek naar een vermiste Nederlander. Het gaat volgens omroep NRK om een student die verdween tijdens een wandeling.

De Nederlander raakte zoek in het bergachtige Åselidalen bij Bodø in het noorden van het land. De student was met medestudenten op pad en zou vooruit zijn gelopen.

De rest van de groep sloeg alarm toen ze geen contact meer konden krijgen met de Nederlander. De hulpdiensten begonnen een zoekactie, maar moesten die woensdagavond tijdelijk stilleggen.

De zoektocht wordt donderdag hervat. De andere studenten zijn inmiddels met een helikopter opgehaald.