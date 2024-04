NSC wil aan formatietafel ‘knokken’ tegen bezuinigingen NPO

NSC belooft zich aan de formatietafel hard te maken voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). “Onze inzet is dat we niet gaan bezuinigen”, zegt het Kamerlid Nicolien van Vroonhoven van de partij tijdens een debat over media. Ze heeft in elk geval PVV en VVD tegenover zich, die flink willen snijden in de kosten.

De PVV wil zelfs dat geen euro belastinggeld meer naar het Mediapark gaat, waar de VVD 400 miljoen euro wil bezuinigen. Van Vroonhoven is zich ervan bewust dat deze partijen op dit punt tegenover haar staan in de coalitieonderhandelingen.

Dat NSC het aantal publieke televisiezenders omlaag wil brengen van drie naar twee, moet niet worden uitgelegd als een bezuiniging, zegt Van Vroonhoven. De kosten die hiermee worden bespaard kunnen volgens de parlementariĆ«r worden gebruikt voor innovatie en om de NPO interessant te maken voor jongeren. Ze vindt dat “de boel op zijn kop” moet in Hilversum.

Claire Martens (VVD) hekelt de “wildgroei” aan uitgaven en kosten aan de publieke omroep. De administratieve lasten kunnen volgens het Kamerlid omlaag. Ze wil evenwel “voorzichtig” zijn met bezuinigingen op journalistieke en inhoudelijke programma’s. Wat haar betreft richt de NPO zich op zijn kerntaken: “journalistiek, evenementen, sport en cultuur”.