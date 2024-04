Ollongren: Nederland gaat militair meer samenwerken met Moldavië

Nederland gaat militair nauwer samenwerken met Moldavië. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft hiervoor tijdens een bezoek aan het land een intentieverklaring getekend.

“De veiligheidssituatie vraagt om versterking van defensie in Moldavië en wij kunnen daarbij vanuit Nederland ondersteunen”, zegt Ollongren. Het kan gaan om trainingen en oefeningen, maar “we denken dat het vooral zit in de sfeer van cyber”.

Een Nederlandse cyberexpert is al in het land aan de slag, aldus de minister. Ze steekt ook 4 miljoen euro in de EU-missie die het relatief arme Moldavië moet helpen bij het weerstaan van digitale aanvallen vanuit Rusland.

De Russische dreiging is “ernstig” en heel intens, aldus de bewindsvrouw. Ze verwacht dat de Russische inmenging in de aanloop naar een referendum over het EU-lidmaatschap en presidentsverkiezingen later dit jaar alleen maar zal toenemen.

Die Russische dreiging komt onder meer van de afgescheiden regio Transnistrië, waar Russische militairen zijn gelegerd. Ook in de autonome regio Gagauzia is een sterke Russische invloed. De leider van die regio is recent al twee keer in Moskou geweest.