OM eist in hoger beroep tot 9 jaar cel voor ontvoering Insiya

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep celstraffen tot negen jaar geëist tegen zes verdachten in de strafzaak rond de geruchtmakende ontvoering van de destijds 2-jarige Insiya. Het meisje werd in september 2016 met geweld weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost. Volgens het OM was de ontvoering een grondig voorbereide operatie. De vader van het kind, Shehzad H. (44), is als brein achter het geheel de onbetwiste hoofdverdachte. De hoogste eis was dan ook voor hem. Hij lag destijds in scheiding met de moeder van de peuter.

H. had de overige verdachten, deels afkomstig uit het buitenland, tegen betaling geworven voor de uitvoering van de kidnap. “Een voor Nederlandse begrippen ongekende kinderontvoering”, aldus het OM. Een van de uitvoerders werd ter plaatse door omstanders overmeesterd. De anderen gingen er met het kind in een gereedstaande auto vandoor en werden pas later aangehouden. Via Duitsland werd het meisje uiteindelijk naar India gebracht, waar het nog steeds verblijft.

Tegen de vijf vermoedelijke uitvoerders eiste het OM straffen variërend van achttien tot vijftig maanden. Het OM hield bij het formuleren van de eis in hun geval rekening met het feit dat de zaak lang heeft geduurd. De uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof wordt verwacht op 13 mei.

De rechtbank legde H. in 2020 negen jaar cel op. Hij is in India en woont de processen tegen hem niet bij. Wel laat hij zich door een advocaat vertegenwoordigen. De andere verdachten kregen van de rechtbank straffen tot ruim vier jaar. Geen van hen zit momenteel vast. Op de zitting van het hof verscheen donderdag slechts een van hen, oud-politieman Huib V.

Nadia Rashid, de moeder van de inmiddels 10-jarige Insiya, legde een uitvoerige slachtofferverklaring af voor het hof, ook namens haar dochter. Volgens het OM maakt deze verklaring “het allerbest duidelijk, in alle opzichten, wat de enorme impact is van deze zaak op haar leven en dat van haar familieleden”.

Rashid voerde talloze gerechtelijke procedures tegen haar ex-man, ook om contact te kunnen houden met haar dochter. Volgens de vrouw saboteert H. de mogelijkheden hiertoe “op sadistische wijze”. Sinds 2018 heeft Rashid haar dochter in totaal nauwelijks twee uur gesproken, via Skype. Alleen zij heeft het ouderlijk gezag over het kind, H. verloor dat via een van de procedures.

“Ik zal niet stoppen totdat Insiya weer thuis is, hier in Nederland, bij mij”, aldus Rashid in haar verklaring.