Ondanks aandringen zwijgen formatiepartijen over kinderopvang

Beoogde oppositiepartijen willen graag duidelijkheid over hoe het nieuwe kabinet wil omgaan met de financiering van de kinderopvang. Maar de partijen aan de formatietafel willen daar nog weinig over kwijt, werd duidelijk tijdens een debat op donderdag.

“Bied vandaag nou die duidelijkheid: gaan we dit doen of niet, die kinderopvangtoeslag afschaffen.” Dat was de oproep van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Senna Maatoug. Ook D66 en ChristenUnie drongen bij VVD en NSC aan: blijft de gehekelde kinderopvangtoeslag bestaan of gaat een nieuw kabinet over op een ander systeem, bijvoorbeeld directe betaling aan kinderopvangcentra.

Het liefst had VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski al duidelijkheid willen geven, zei ze in het debat. Maar tijdens de onderhandelingen zou dat niet een eerlijk verhaal zijn, aldus de VVD’er. “Zekerheid is er pas als er een nieuw kabinet zit dat uitspreekt: dit is hoe we het gaan doen.”

Ook NSC-Kamerlid Tjebbe van Oostenbruggen werd om duidelijkheid gevraagd. “Wat is dan het toekomstbeeld van NSC als het gaat om de kinderopvangtoeslag”, wilde Pieter Grinwis (ChristenUnie) weten. Van Oostenbruggen gaf aan voorstander te zijn van directe financiering, maar wil de gevraagde eigen bijdrage wel laten afhangen van het inkomen van de ouders. Kritiek dat het systeem daarmee te veel lijkt op het complexe toeslagenstelsel, wees hij van de hand. “Ga je dan omwille van dat het dan misschien ingewikkeld is miljarden de verkeerde kant op sturen?”

PVV-Kamerlid Léon de Jong kwam pas laat aan het woord. Tegen die tijd waren veel andere partijen al door hun vragen heen. Zelf begon de PVV’er niet over de toekomst van de financiering van kinderopvang. Er was geen BBB-Kamerlid aanwezig.