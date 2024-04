Onderzoekers zien volop handel in ivoor ondanks strengere regels

Ondanks aangescherpte wetgeving wordt in Nederland en andere Europese landen nog altijd volop ivoor verkocht, zonder bewijs dat het onder de toegestane uitzonderingen valt. Onderzoek in opdracht van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) laat een levendige handel zien in ivoren spullen, zoals beeldjes of sieraden.

Onderzoekers hebben vorig jaar in zeven landen bekeken in hoeverre op onlinemarktplaatsen ivoor werd aangeboden. In Nederland vonden ze in tien dagen 47 advertenties met 60 producten. In geen van die advertenties werd iets gezegd over certificering, laat staan dat daar bewijs voor was. Het meeste ivoor kwam van slagtanden van olifanten.

Handel in ivoor is grotendeels verboden om stropen tegen te gaan. De regels werden in 2022 strenger. Uitzonderingen op het handelsverbod zijn alleen mogelijk voor antieke ivoren spullen van voor maart 1947 en voor muziekinstrumenten die tot 1975 zijn gemaakt. Daar moet met bewijsstukken een certificaat voor worden aangevraagd.

Van de advertenties met ivoor die de onderzoekers in Nederland tegenkwamen, stonden de meeste op Marktplaats (28). De rest stond op Catawiki, Etsy en Ebay. De meeste advertenties vonden de onderzoekers in Duitsland (215) en Frankrijk (171). Volgens IFAW toont het onderzoek aan dat overheid en bedrijven “tekortschieten in het afremmen van de illegale onlinehandel”.

IFAW pleit voor betere handhaving van de regels. De overheid en bedrijven moeten “meer verantwoordelijkheid nemen en hun beleid en monitoring aanscherpen”, vindt de organisatie. Die drukt ook consumenten op het hart: “Koop geen ivoorproducten, zelfs niet als ze in de uitverkoop zijn. Voor elk ivoren product is een wild dier doodgegaan.”

Marktplaats laat weten dat het “er alles aan doet” om misbruik te voorkomen. Daartoe werkt het bedrijf samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Goede voorlichting is volgens Marktplaats het beginpunt. Zo waarschuwt de site gebruikers bijvoorbeeld dat handel in ivoren spullen alleen mag als de verkoper een certificaat bezit en dit expliciet in de advertentie vermeldt.

“Verder melden zowel gebruikers als de NVWA aan ons als er advertenties worden geplaatst die mogelijk niet voldoen aan de regels.” Indien nodig worden dan advertenties of accounts verwijderd. Hoe vaak dat gebeurt, heeft Marktplaats niet paraat. Na vragen van het ANP heeft de site één advertentie geschrapt, omdat onduidelijk was of de verkoper een certificaat had.