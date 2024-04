Twee Nederlanders omgekomen door lawine Tirol

Twee Nederlanders zijn donderdag om het leven gekomen door een lawine in Oostenrijk, bevestigt de politie van de deelstaat Tirol. Een andere Nederlander is onder de sneeuw vandaan gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. De toestand is nog onbekend. Een vierde Nederlander is ook uit de sneeuw gehaald en bevindt zich nog op de berghelling. Er zijn geen vermisten meer.

Een groep met zeventien Nederlandse skiërs was met vier Oostenrijkse begeleiders bezig met een tour in het skigebied Vent, in het zuidwesten van Oostenrijk. Ze werden volgens de politie verrast door een lawine van 180 meter lang en 80 meter breed.

De rest van de groep is volgens Oostenrijkse media niet gewond geraakt en inmiddels terug in het dal.