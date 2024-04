Zeven nieuwe meldingen over mazelen in regio Eindhoven

In de regio rond Eindhoven zijn afgelopen week zeven nieuwe mazelenbesmettingen gemeld. GGD Brabant-Zuidoost laat dat weten. Dat is een lagere toename dan een week eerder, toen de gezondheidsdienst zestien besmettingen noteerde. In totaal hebben de afgelopen weken 51 mensen in de regio mazelen opgelopen.

Volgens de GGD is het nog te vroeg om duidelijk te kunnen zeggen of de lokale uitbraak onder controle is. “De gemiddelde incubatietijd van mazelen is tien tot vijftien dagen”, laat een woordvoerster weten. Pas daarna zijn de eventuele effecten van de nieuwe besmettingen te zien.

“Bij een nieuwe besmetting kijken we in het bron- en contactonderzoek steeds of er een link is met de vorige besmettingen. Dat is tot nu toe bij de meeste besmettingen in onze regio het geval”, voegt de dienst eraan toe.

Het virus dat mazelen veroorzaakt gaat sinds vorige maand rond in Eindhoven en omstreken, maar van een grote uitbraak is tot nog toe dus geen sprake. Half maart meldde de GGD voor het eerst dat de ziekte was geconstateerd bij een groep jonge kinderen die niet waren gevaccineerd, van gemiddeld 5 jaar oud.

Ouders van baby’s die naar één kinderdagverblijf in de regio gaan hebben de optie gekregen hun kind vervroegd te laten vaccineren. Normaal krijgen kinderen met veertien maanden de prik die beschermt tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) aangeboden. Dat mocht in dit geval al met zes maanden. De GGD zegt dat de opkomst hoog was, maar wil om privacyredenen geen verdere details geven.