BuZa: stel noodzakelijke reis Israël en Koerdische regio Irak uit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan om noodzakelijke reizen naar Israël en de Koerdische Autonome Regio uit te stellen, ondanks dat het reisadvies oranje is. Die kleurcode betekent dat noodzakelijk reizen mogelijk is, maar sinds vrijdag wordt dit dus afgeraden door “de actuele situatie”.

Naast de Koerdische Autonome Regio, bestaande uit de provincies Erbil, Sulaymaniyah en Dohuk, heeft heel Irak al langer een rood reisadvies. Dat betekent dat te allen tijde wordt afgeraden erheen te gaan. In bijna heel Israël is een oranje reisadvies, alleen in de grensstrook rond Gaza en in de grensgebieden tussen Israël en Libanon en Syrië en Egypte en de Golan geldt een rood reisadvies.

Het ministerie waarschuwt voor een verhoogde kans op raketaanvallen en terroristische aanslagen in Israël en Irak door de spanningen tussen Iran en Israël. Voor Iran geldt sinds 23 januari een rood reisadvies.

Iran dreigt met vergelding op Israël na een luchtaanval op de Iraanse ambassade in Syrië, waarbij zeven leden van de Iraanse Revolutionaire Garde omkwamen. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de aanval.