Den Haag stemt in met standbeeld Paul van Vliet

Cabaretier Paul van Vliet krijgt hoogstwaarschijnlijk een standbeeld in zijn stad Den Haag. De gemeente steunt het plan daarvoor. Van Vliet overleed in april vorig jaar op 87-jarige leeftijd.

Het standbeeld moet in Buurtschap 2005 komen, een deel van het centrum waar onder meer Theater PePijn is gevestigd. Van Vliet richtte dat in 1964 op. Hij werd in 2005 uitgeroepen tot ereburger van Den Haag. Volgens de gemeente moet het beeld worden betaald uit crowdfunding.

Het beeld van Van Vliet moet worden gemaakt door de Haagse beeldhouwer Loek Bos. Hij maakte eerder een beeld van het gezicht van Van Vliet. Dat staat in Theater PePijn. Ook een beeld van Toon Hermans in Sittard is van zijn hand, net als een beeld van de Haagse voetballer Aad Mansveld bij het stadion van ADO Den Haag.