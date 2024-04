Diamantrovers Schiphol in beroepszaak samen miljoenen lichter

Drie veroordeelde hoofdrolspelers van de grote diamantroof op Schiphol in 2005 zijn vrijdag ook in hoger beroep veroordeeld tot het terugbetalen van bij elkaar enkele miljoenen euro’s. Het gerechtshof in Amsterdam hanteerde wel een andere verdeelsleutel dan het Openbaar Ministerie vorige maand deed. Errol H.V. (59), het vermeende brein achter de roof, moet daardoor ruim 2,9 miljoen euro aan de Staat betalen. Het OM had in maart ongeveer 1,7 miljoen euro van hem geëist.

Bij de spraakmakende roof werd voor bijna 73 miljoen dollar aan diamanten en sieraden buitgemaakt. Een groot deel van de buit, zo’n 43 miljoen dollar, is spoorloos gebleven. De overval geldt als een van de omvangrijkste uit de Nederlandse geschiedenis en deed veel stof opwaaien, omdat de overvallers hun slag sloegen op een vrachtplatform op de luchthaven dat zwaar beveiligd moest zijn.

Drie overvallers kregen in december 2021 in hoger beroep gevangenisstraffen van 9,5 jaar. De partner van de overleden en nooit berechte verdachte August B., Esther S. (56), kreeg een gevangenisstraf van 10,5 maanden voor witwassen. In een latere procedure veroordeelde de rechtbank in Haarlem de twee overvallers Errol H.V. (59) en Marlon D. (49) tot de terugbetaling van ieder bijna 1,7 miljoen euro. De toenmalige KLM-medewerker Ramazan N. (49) moest bijna 850.000 euro terugbetalen, S. zo’n 250.000 euro.

Bij het gerechtshof kwamen de overvallers in het geweer tegen die bedragen, maar tevergeefs. Het hof stelde vrijdag vast wat de roof alle betrokkenen apart heeft opgeleverd en hoeveel zij moeten betalen aan de Staat. De rechter nam daarbij de eerdere uitspraak in hoger beroep en daarin opgenomen afgeluisterde gesprekken als uitgangspunt.

Marlon D. en Ramazan N. hoeven als gevolg daarvan minder te betalen dan door het OM gevraagd: D. moet bijna een miljoen euro overmaken aan de Staat, N. een bedrag van iets meer dan 600.000 euro. Voor Esther S. viel het bedrag wel net weer iets hoger uit: zo’n 265.000 euro.

Bij de behandeling van de zaak vorige maand benadrukten alle betrokkenen dat ze vrijwel niets aan de roof hadden overgehouden. Voor H.V. – onlangs opgespoord op Ibiza – was de hoogte van het bedrag een raadsel. “Ik ben veroordeeld voor iets wat ik heb gedaan. Maar ik schrik van wat ik moet betalen. Ik heb nooit zo’n bedrag gehad.” N. zei dat hij “heel groot was gemaakt, maar ik stelde niets voor. Ik heb nooit over zulke bedragen beschikt.”