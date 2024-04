Door lawine omgekomen Nederlanders waren lid hockeyclub Apeldoorn

Twee van de drie Nederlanders die donderdag zijn omgekomen door een lawine in Oostenrijk, waren lid van de Apeldoornse hockeyclub AMHC. Het gaat om de slachtoffers van 33 en 35 jaar oud, bevestigt de voorzitter van de hockeyclub aan De Stentor. Beide mannen kwamen uit Apeldoorn en speelden in hetzelfde team.

“Ons groen-witte hart kleurt vandaag zwart”, schrijft AMHC op haar website. “Wij leven intens mee met de families en wensen familie, teamleden, vrienden en alle anderen die de mannen kenden heel veel sterkte toe met dit vreselijke verlies.” In het clubhuis komt een condoleanceboek te liggen. De club heeft alle trainingen van donderdag en vrijdag afgelast en komend weekend komen er geen AMHC-teams in wedstrijdverband in actie.

Bij het ongeluk kwam nog een derde 60-jarige Nederlander om het leven. Een vierde Nederlander van 32 raakte gewond en is naar het ziekenhuis in Zams gebracht.