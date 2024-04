Eerste gesprek voor mensen met problemen wordt vergoed

Mensen die in de knoop zitten, kunnen vanaf volgend jaar een verkennend gesprek krijgen. Daarin kijken deskundigen wat de beste manier is om ze te helpen, om te voorkomen dat hun problemen erger worden en ze uiteindelijk in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) belanden. Om de drempel te verlagen, wordt dat gesprek vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Zorginstituut Nederland gaat voor de overheid over de samenstelling van het basispakket. De instantie verwacht dat cliënten door het gesprek met bijvoorbeeld een ggz-behandelaar en een maatschappelijk werker eerder de juiste hulp krijgen. Sommige mensen kunnen snel naar een schuldhulpverlening of dagbesteding om hun zaken op orde te krijgen. Dat kan ook helpen om de lange wachtlijsten in de ggz te verminderen. Tienduizenden mensen wachten op een ggz-behandeling.

Volgens het zorginstituut is het nog niet duidelijk of cliënten een eigen risico moeten betalen voor het verkennende gesprek. Daarover moeten het ministerie van Volksgezondheid en de verzekeraars nog afspraken maken.