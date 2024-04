Informateurs: miljardensteun Oekraïne kan gesprekken bemoeilijken

De door Mark Rutte aangekondigde miljardensteun aan Oekraïne kan het ingewikkelder maken om de financiële “puzzel” te leggen in de formatie, zeggen de informateurs. De mededeling dat het demissionaire kabinet dit jaar 1 miljard euro extra uittrekt voor militaire steun en volgend jaar 3 miljard euro, komt volgens informateur Richard van Zwol onverwacht. “Ik zou een signaal tenminste niet onwelkom hebben gevonden”, zegt hij.

Aan de andere kant hebben de informateurs er begrip voor dat het kabinet ook in demissionaire staat door moet besturen. Van Zwol denkt dat iedereen er begrip voor zal hebben dat “die afschuwelijke oorlog in Oekraïne wel ‘hors catégorie’ is. Dus je probeert er wel enig begrip voor op te brengen”.

Dat laatste is niet te bespeuren in een tweet van PVV-leider Geert Wilders over de miljardensteun. “Terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland”, schrijft hij. Dilan Yeşilgöz vindt het juist heel belangrijk om extra geld te besteden aan militaire steun. “Dit doen we in het belang van Oekraïne, en daarmee ook voor vrijheid en veiligheid in Europa en Nederland”, schrijft de VVD-leider op X.

Maandag komt het kabinet naar buiten met de voorjaarsnota, een bijstelling van de lopende rijksbegroting. Dan wordt ook duidelijk hoe de steun aan Oekraïne precies wordt betaald. “Als dat niet ordelijk verwerkt is in de voorjaarsnota, is dat wel een verrassing”, vindt Van Zwol.

De informateur ziet het steunpakket “mogelijk” wel als een “puzzelstukje extra” dat de formatiegesprekken “niet eenvoudiger maakt”. Aan de andere kant vindt hij het wel “behulpzaam in het proces” dat het kabinet vroeger dan verwacht met de voorjaarsnota komt. Daardoor zijn de onderhandelende partijen namelijk op de hoogste van de meest actuele stand van de overheidsfinanciën.

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben maandag een gezamenlijk gesprek met de informateurs. Deze week hebben zij ook één-op-één gesproken met de partijleiders. “Dat werkte erg goed”, zegt informateur Elbert Dijkgraaf. “Waardoor we ook nu weer stukken hebben waarmee we volgende week verder kunnen.”