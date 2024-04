Lawinedreiging maakte reddingsactie ingewikkeld voor hulpdiensten

De reddingsactie die op gang kwam nadat een groep Nederlanders donderdag in de Oostenrijkse bergen werd getroffen door een lawine was er een “op hoog niveau”. Dat vertelt Christoph Silberberger van de Alpenpolitie aan het ANP. De hulpverlening werd bemoeilijkt door de constante dreiging van meer lawines en werd zelfs kort stilgelegd.

Donderdagochtend even voor 11.00 uur werd een groep van zeventien Nederlanders en vier Oostenrijkse berggidsen tijdens een tour overvallen door een lawine in het skigebied van Vent, in Tirol.

Een van de gidsen waarschuwde de hulpdiensten. Hoeveel mensen exact onder de sneeuw lagen was niet direct duidelijk. “Sommigen lagen aan de oppervlakte, slechts gedeeltelijk begraven. En vier mensen waren volledig begraven, die waren dus niet zichtbaar”, zegt Silberberger.

Hij en zijn manschappen zijn altijd oproepbaar. Zij dragen geen normaal politie-uniform, maar een soort skipak, laat hij zien op het bureau in het naastgelegen Sölden. Ook hebben zij altijd een apparaat bij zich om te zoeken naar mensen in sneeuw, een sonde en een schep. Ze probeerden met de auto zo dicht mogelijk bij de rampplek te komen. Het laatste stukje ging per helikopter.

Daarvan zijn er bij de actie vijf ingezet. Een om de slachtoffers naar het ziekenhuis te brengen, een ander om mensen te evacueren. Aan de derde helikopter zat een reddingswerker vast met een touw. Die zocht in de sneeuw naar slachtoffers. Aan beide kanten vlogen helikopters die in de gaten hielden of er geen nieuwe lawine ontstond. “Het zou levensgevaarlijk zijn geweest voor reddingswerkers op de lawine.”

Vier Nederlanders werden uiteindelijk onder de sneeuwlaag vandaan gehaald. Drie van hen overleefden het niet. Het gaat om mannen van 33, 35 en 60 jaar oud. Het vierde slachtoffer, een 32-jarige man, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was onderkoeld en mocht vrijdag weer gaan.

Na onderzoek blijkt de massa van natte sneeuw 630 meter lang en op het breedste punt 140 meter. Een kubieke meter weegt enkele honderden kilo’s, vertelt Silberberger. “Het was een enorme hoeveelheid sneeuw die naar beneden kwam.” De dodelijke slachtoffers lagen onder een pak sneeuw van zo tussen de 1,70 en 2 meter.

Silberbeger schat in dat de lawine niet veroorzaakt is door de groep, maar dat de zon op de sneeuw een rol heeft gespeeld. Ook vrijdag is er nog altijd dreiging van lawines. Aan het einde van de middag zijn verschillende wintersporters met een politiehelikopter van de berg gehaald.