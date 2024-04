Na lange tijd geen dagelijkse snelle trein meer naar Zwitserland

Na lange tijd komt er een eind aan de dagelijkse snelle trein tussen Nederland en Zwitserland. In de nieuwe dienstregeling die in december ingaat, is geen ICE van Amsterdam naar Bazel meer opgenomen. In plaats daarvan moet er een dagelijkse snelle trein komen naar München. Omdat er komende zomer in Zuid-Duitsland langdurig aan het spoor wordt gewerkt, vertrekt de laatste rechtstreekse ICE naar Bazel al op 15 juli.

Afgelopen jaren konden Nederlanders al eenvoudig naar München reizen via een overstap. Maar de NS en Deutsche Bahn zien dat de vraag van reizigers voor de bestemming München toeneemt. Daarom hebben ze ervoor gekozen om van München een rechtstreekse verbinding te maken.

De nieuwe trein moet straks rijden via onder meer Utrecht, Arnhem, Mannheim en Stuttgart. Wie naar Bazel wil kan dan overstappen in Mannheim. De komst van de dagelijkse trein naar München is nog niet helemaal definitief. Volgens de NS is er wel al een capaciteitsaanvraag ingediend bij spoorbeheerder ProRail.