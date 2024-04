Volgend weekend geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen

Treinreizigers die volgend weekend tussen Arnhem en Nijmegen willen reizen, moeten dat alleen doen als het echt noodzakelijk is. Door werkzaamheden is van vrijdag 19 april tot en met zondag 21 april geen treinverkeer tussen de twee steden en de NS zet slechts beperkt vervangende bussen in.

In de vroege zondagochtend is er helemaal geen treinverkeer van en naar Nijmegen. De rest van het weekend kunnen reizigers die richting Utrecht willen, omreizen via Den Bosch.

De NS vraagt reizigers tussen Arnhem Centraal en Nijmegen om de reis uit te stellen of een andere vorm van vervoer te kiezen. Dat er slechts beperkt bussen zijn, komt doordat de werkzaamheden deels onverwacht zijn en omdat op zondag buscapaciteit nodig is voor de bekerfinale tussen NEC Nijmegen en Feyenoord.