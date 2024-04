Voorjaarsnota komt maandag versneld naar buiten door formatie

Het demissionaire kabinet brengt komende maandag de voorjaarsnota al naar buiten, zo heeft financiënminister Steven van Weyenberg na afloop van de wekelijkse ministerraad gemeld. De twee informateurs hebben daar om gevraagd in het kader van de onderhandelingen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw kabinet. Van Weyenberg vond dat geen onredelijk verzoek.

De voorjaarsnota, die elk jaar uiterlijk begin juni naar buiten komt, is een bijstelling van de lopende rijksbegroting die op Prinsjesdag in september werd gepresenteerd. Daarin staan mee- en tegenvallers voor dit jaar en de verwachtingen voor begrotingen in de toekomst. De Tweede en Eerste Kamer zullen zich nog voor het zomerreces over de nota buigen.

Van Weyenberg en staatssecretaris Marnix van Rij waren in maart uitgenodigd door de informateurs om over de staatsfinanciën te spreken.