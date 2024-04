Zaak tegen verdachte verpleegkundige sterfgevallen WZA geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak tegen een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in Assen geseponeerd, meldt advocatenkantoor Anker & Anker vrijdag. Het OM laat weten onvoldoende bewijs te hebben gevonden dat de voormalige verpleger strafbare handelingen heeft gepleegd waardoor patiënten van het WZA tijdens de coronapandemie zijn overleden.

Dat het OM de zaak heeft geseponeerd, betekent dat er geen verdere vervolging zal worden ingesteld en dat de zaak in strafrechtelijk opzicht is geëindigd. De voormalig verpleegkundige is geen verdachte meer.

In het voorjaar van 2023 startte het onderzoek in de zaak na een aangifte van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur had een brief gekregen van GGZ Drenthe, waarin stond dat de verpleegkundige een aantal gesprekken had gevoerd met diverse hulpverleners, waarin hij aangaf het leven van circa twintig in zijn ogen terminaal en ernstig lijdende patiënten voortijdig te hebben beëindigd.