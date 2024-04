Buitenlandse Zaken roept reizigers Israël op alert te zijn

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Israël op de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Toeristen die met een georganiseerde reis in Israël zijn, wordt op het hart gedrukt contact te houden met de reisorganisatie. Nederlanders die dringend hulp nodig hebben, moeten de ambassade bellen, schrijft het ministerie op X.

“We houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten scherp in de gaten”, schrijft het ministerie. Nederlanders in Israël wordt aangeraden via de media de ontwikkelingen in de gaten te houden, nadat Iran zaterdagavond begonnen is met een aanval op Israël.