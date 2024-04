Politie onderzoekt ontvoering in Amsterdam, slachtoffer ongedeerd

De Amsterdamse politie onderzoekt een ontvoering die woensdagmiddag plaatsvond in Amsterdam-Buitenveldert. Dit meldt de politie zaterdagochtend. De ontvoerde man is later ongedeerd teruggevonden. Een verdachte is opgepakt.

De politie kreeg woensdag rond 16.00 uur een melding binnen over een vechtpartij aan de Teilingen. Agenten troffen daar niemand aan. Volgens getuigen was iemand meegenomen in een auto, iemand anders wist aan zijn belagers te ontkomen.

De opgepakte verdachte zit voorlopig vast. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.