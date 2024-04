Vertegenwoordiging in Teheran en Erbil zondag dicht om spanningen

De Nederlandse ambassade in Teheran (Iran) en het consulaat in Erbil (Irak) blijven zondag 14 april uit voorzorg gesloten voor publiek. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken besloten vanwege de oplopende spanningen tussen Iran en Israël.

Mensen die een afspraak hadden worden geïnformeerd over het verzetten daarvan. Het gaat dan vooral om het aanvragen van een visum. De andere werkzaamheden van de diplomatieke posten gaan door. Het ministerie benadrukt dat de veiligheid van de medewerkers vooropstaan, maar dat daarover nooit mededelingen worden gedaan. In de loop van zondag wordt gekeken of de consulaire balies maandag weer opengaan.

De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat hij verwacht dat Iran “eerder vroeger dan later” Israël zal aanvallen. De VS hebben gesignaleerd dat Iran militair materieel aan het verplaatsen is, wat zou kunnen duiden op een aanval vanuit Iran richting Israël. De Verenigde Staten hebben met spoed oorlogsschepen in positie gebracht om Israël en de Amerikaanse troepen in die regio te beschermen.