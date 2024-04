Wegblokkade klimaatactivisten bij provinciehuis Haarlem beëindigd

Een blokkade van een weg langs het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem door Extinction Rebellion (XR) en de actiegroep Kappen met Kolen is zaterdagochtend beëindigd. Dat meldt de gemeente Haarlem. Vijf mensen zijn opgepakt.

De blokkade van de Paviljoenslaan (N205) begon vrijdag rond 13.00 uur. Volgens de gemeente verliep de beëindiging zaterdagochtend rustig.

De actiegroepen eisen dat de vergunning voor beide kooksgasfabrieken van Tata Steel wordt ingetrokken. De fabrieken zijn verouderd, lekken, stoten gifwolken uit en hadden daarom allang gesloten moeten zijn, vinden de activisten. Verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof sprak eerder al met actievoerders en zei dat hij een vergunning niet zomaar kan intrekken.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt de mogelijkheden voor sluiting. Volgens de verduurzamingsplannen van de staalfabriek bij IJmuiden gaat Kooksgasfabriek 2 uiterlijk in 2029 dicht. Eerdere sluiting is niet uitgesloten, maar maakt deel uit van maatwerkafspraken met de rijksoverheid. Die wil in ruil voor vergroening fors meebetalen. Een expertgroep, onder leiding van hoogleraar Marcel Levi, adviseerde onlangs de fabriek zo snel mogelijk te sluiten in verband met de gezondheidsrisico’s.