Ook CDA wil heroverweging verbod op F-35-onderdelen

CDA-Kamerlid Derk Boswijk pleit voor heroverweging van het verbod op het leveren van F-35-onderdelen voor Israëlische straaljagers. “Vannacht hielpen dus Israëlische straaljagers, waar Nederland dus geen onderdelen meer mag van leveren, bij het neerhalen van Iraanse drones en kruisraketten om de Israëlische bevolking te beschermen….”, schrijft hij op X. Wel moet cassatie worden afgewacht, laat Boswijk desgevraagd aan het ANP weten.

Nederland mag van het gerechtshof in Den Haag geen F-35-onderdelen meer uit- en doorvoeren die Israël als eindbestemming hebben. Het ministerie van Defensie is tegen die uitspraak van twee maanden geleden in cassatie gegaan, maar mag tot die tijd geen onderdelen leveren.

“Ik heb het altijd zorgelijk gevonden dat een rechter zo een verstrekkende uitspraak doet die grote invloed heeft op hoe Israël zich kan verdedigen”, verduidelijkt Boswijk. “En die zorgen gingen vooral nog uit van confrontatie met de proxy’s van Iran en niet met Iran zoals nu.” Tot nu toe voerde Iran aanvallen uit via hun zogenoemde proxy’s, zoals Hezbollah en Hamas. Zaterdagavond heeft Iran vanaf eigen grondgebied Israël aangevallen.

De buitenlandwoordvoerders van VVD (Ruben Brekelmans) en BBB (Henk Vermeer) hadden zaterdagavond op X al laten weten dat de ‘boycot’ er af moet. Brekelmans voegde daar zondag aan toe dat Israëlische F-35’s naar hun basis zijn teruggekeerd na een “succesvolle luchtverdediging. Stel je voor dat deze vannacht aan de grond had gestaan door een tekort aan reserve-onderdelen… Gelukkig zijn er ook mensen en landen die wél de brede veiligheidsdreiging vanuit Iran doorzien.”