Kabinet trekt 22 miljoen euro extra uit voor waterschades Limburg

Het demissionaire kabinet trekt dit jaar en volgend jaar in totaal 22 miljoen euro extra uit voor Limburgers die na de overstromingen van 2021 in financiële nood zijn gekomen. Dat maakte het kabinet bekend in de voorjaarsnota, die maandag openbaar is gemaakt.

Het gaat om een “aanvullende coulanceregeling” voor “schrijnende gevallen”. Het geld is bedoeld voor mensen die in de problemen zijn gekomen door dubbele woonlasten of kosten voor herstel na de watersnood in de zomer van 2021.

In december vorig jaar stelde de Nationale ombudsman nog dat de afhandeling van de waterschades te langzaam gaat. Zelf sprak hij in Limburg mensen die bijvoorbeeld hun spaargeld hebben moeten aanspreken.