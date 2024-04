NL-alert voor grote brand Schoonebeek, meerdere panden ontruimd

In een bedrijf in het Drentse Schoonebeek woedt maandag een grote brand waar veel rook bij vrijkomt, meldt de Veiligheidsregio Drenthe. Daarvoor is een NL-Alert verstuurd. Omliggende panden die in de rook liggen, zijn ontruimd.

Rond 09.50 uur maakte de veiligheidsregio melding van de brand aan de Boekweitakker. Volgens RTV Drenthe is de brand bij verfproducent Diostyl Coatings B.V., maar de veiligheidsregio was nog niet bereikbaar om dit te bevestigen.

De veiligheidsregio adviseert mensen om uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten.