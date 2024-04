OM eist celstraffen tot 30 maanden in zaak over zelfdodingsmiddel

In de strafzaak over het verstrekken van het zelfdodingsmiddel met de naam middel X heeft het Openbaar Ministerie maandag celstraffen tot dertig maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist. In de strafzaak staan zeven verdachten van 70 tot en met 80 jaar terecht.

Het OM beschuldigt de zeven van het vormen van een crimineel samenwerkingsverband dat van 2018 tot 2021 middel X distribueerde. Twee van hen zijn daarnaast aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding, omdat ze het middel daadwerkelijk zouden hebben verstrekt aan mensen die het gebruikten om te sterven.