Opnieuw celstraf voor Anouar, neef van Taghi

De 30-jarige Anouar T. heeft maandag acht maanden cel opgelegd gekregen. De rechtbank in Zwolle vond bewezen dat de man, een neef van Ridouan Taghi, handelde in cocaïne.

Anouar T. kreeg in maart in Amsterdam nog 26 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Hij ging in die zaak in beroep tegen zijn straf. De strafzaak in Zwolle met de naam 26Heywood draait om een lading coke van ruim 22 kilo die op 28 december 2021 in de haven van Antwerpen werd onderschept. Kort erna appte Anouar met een nicht dat hij “800.000 heeft verloren”. Volgens de politie kwam dat overeen met de groothandelsprijs van de lading drugs.

De rechtbank acht een deel van de feiten niet bewezen. De straf is aanzienlijk lager dan het Openbaar Ministerie voor ogen had. Tegen T. was zes jaar cel geëist.

De rechtbank veroordeelt T. voor betrokkenheid bij de invoer en handel van elf blokken cocaïne. Het Openbaar Ministerie ging uit van tientallen blokken van elk een kilo. Ook nam T. volgens het OM als leider deel aan een criminele drugsorganisatie. De rechter oordeelde dat er sprake was van een “fluïde netwerk waarbij leveranciers en afnemers de samenwerking aangaan op basis van gelegenheid”.

De rechters zien onvoldoende bewijs dat Anouar betrokken was bij de invoer van 22 kilo coke vanuit de Dominicaanse Republiek eind 2021. Die lading had een vermeende straatwaarde van een miljoen euro.