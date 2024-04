Oud-ministers willen dat Nederland VN-hulp aan Gaza hervat

Een groep van oud-ministers en (voormalig) ambassadeurs en diplomaten wil dat het kabinet de Nederlandse bijdrage aan VN-hulporganisatie UNWRA in Gaza hervat. Zij doen hiertoe maandag in een open brief een beroep op de Nederlandse regering, meldt de Volkskrant. De brief is te lezen op de LinkedIn-pagina van Ambtenaren en de Grondwet, naar eigen zeggen “een groep Nederlandse ambtenaren die zich ernstige zorgen maakt over het aanhoudende Israëlische offensief in Gaza”.

De UNRWA is de belangrijkste hulpverlener voor de Gazastrook en Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Een klein aantal medewerkers van de organisatie zou betrokken zijn geweest bij de Hamasaanval op Israël van 7 oktober. Naar die beschuldigingen loopt een onderzoek op het hoofdkantoor van de VN in New York. Nederland heeft de financiering voor UNRWA stopgezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

De ondertekenaars van de brief vinden dat de organisatie niet meer geboycot kan worden. “Eventuele noodzakelijke hervormingen kunnen later plaatsvinden, nu is echter actie geboden.” Ze wijzen erop dat “voedsel en medicijnen langzaam maar zeker Gaza binnenkomen” maar dat de distributie daarvan moeizaam gaat, “met alle desastreuze gevolgen van dien”. De UNWRA is volgens hen “de enige organisatie die over de infrastructuur beschikt om deze distributie snel en efficiënt mogelijk te maken”.

De brief is ondertekend door oud-ministers Jozias van Aartsen, Hedy d’Ancona, Laurens Jan Brinkhorst, Bert Koenders, Tineke Netelenbos, Lilianne Ploumen, Jan Pronk, Bram Stemerdink en Bert de Vries. Ook een groot aantal (oud-)ambassadeurs en (oud-)diplomaten onderschrijft de oproep, onder wie Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes.