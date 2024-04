Verdachten horen strafeisen in zaak over zelfdodingsmiddel

In de strafzaak over het verstrekken van het zelfdodingsmiddel genaamd ‘middel X’ krijgen de zeven verdachten, allen 70-plussers, maandag te horen welke straffen het Openbaar Ministerie tegen ze eist. Op de vierde zittingsdag in de rechtbank in Arnhem houden de officieren van justitie hun requisitoir.

De zeven verdachten zijn volgens het OM allemaal op een of andere wijze betrokken geweest bij huiskamergesprekken, waar mensen samenkwamen en spraken over een zelfgekozen levenseinde. Praten met anderen over zelfdoding mag, informatie geven mag ook, maar volgens het OM bleef het daar niet bij. Justitie stelt dat de verdachten het met elkaar mogelijk maakten dat rondom deze bijeenkomsten ook het ‘middel X’ werd verstrekt. “De verdachten droegen hier ieder op hun eigen manier aan bij.”

Alle verdachten hebben een link met de Coöperatie Laatste Wil, die zich inzet voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen. Die vereniging wordt niet vervolgd, wel twee ex-bestuursleden.

Het OM beschuldigt de zeven van het vormen van een crimineel samenwerkingsverband. Twee van hen zijn daarnaast aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding, omdat ze het middel daadwerkelijk zouden hebben verstrekt aan mensen die het gebruikten om te sterven. De 80-jarige Loek de L. uit Haarlem zou 640 porties hebben verstrekt. Hij verkocht het middel onder meer tijdens huiskamergesprekken, bekende hij vorige week.

De L. had Alex S. (30) uit Eindhoven als leverancier. S. werd vorig jaar zomer veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk voor het leveren van het dodelijke middel.