Aantal mensen in Ter Apel al een paar dagen boven de 2200

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag 2245 mensen overnacht, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afgelopen nachten verbleven meer dan 2200 mensen in het aanmeldcentrum, hoewel er een maximumaantal geldt van 2000. Maandag meldde het COA een bezetting van 2219 mensen, de nacht ervoor ging het om 2206 mensen.

In de noodnachtopvang in Zuidwolde sliepen 198 mensen. In Zuidwolde staan tweehonderd bedden. Het COA gaf maandag aan al geruime tijd nieuwe opvangplekken te zoeken, maar vindt niet genoeg locaties om de instroom bij te benen. Daar komt bovenop dat grote noodopvanglocaties sluiten, zoals onlangs bij Walibi in Biddinghuizen en binnenkort in Nijmegen.

Als er meer dan 2000 mensen in Ter Apel de nacht doorbrengen, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De afgelopen weken is het niet gelukt om onder dit maximum te blijven. Het bedrag dat COA aan Westerwolde verschuldigd is, is dinsdag opgelopen tot 600.000 euro.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Brug verklaarde maandagavond dat met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn voor 1 juli. Het kabinet vraagt gemeenten om 5000 tijdelijke opvangplekken regelen. Het Rijk zelf stelt grond beschikbaar voor ongeveer vijfhonderd opvangplekken.